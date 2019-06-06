Орешкин о столкновении США и КНР: Процесс наложит отпечаток на мировую экономику

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-06T11:45:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Торговая война Соединенных Штатов Америки и Китайской народной республики будет еще десятилетия влиять на мировую экономику. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Это гораздо более глубокий долгосрочный процесс - это, я бы даже сказал, столкновение двух платформ развития, технологий, принципов организации, госуправления, принципов, как экономика выстраивается, как культурно-идеологическая сфера выстраивается, поэтому это только начало долгосрочного процесса и мы это еще десятилетия будем видеть, и это будет накладывать отпечаток на всю мировую экономику", - приводит слова министра ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Трамп назвал торговые отношения с Китаем "тупыми". Хозяин Белого дома резко раскритиковал ввозные пошлины Поднебесной для американского автопрома. Китайская народная Республика, как заявил член Госсовета, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, готова вести торговую войну с США. Однако он отметил, что Пекин остается открыт для переговоров с Вашингтоном.

ИСТОЧНИК KP.RU