2019-06-06T11:53:46+03:00
Спорт

«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Переговоры о продлении контракта с 41-летним итальянским вратарем зашли в тупик, и стороны договорились его не продлевать.
Дарья КРЫЛОВА
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Буффон уходит из ПСЖ.Буффон уходит из ПСЖ.Фото: REUTERS
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«ПСЖ» сделал официальное заявление об уходе Джанлуиджи Буффона из клуба.

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнёр по команде, — говорится в сообщении пресс-службы парижан. — Желаем тебе всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за всё, Джанлуиджи Буффон». – такими словами проводил «ПСЖ» легенду итальянского футбола, сборной Италии и «Ювентуса».

В «ПСЖ» Буффон отыграл всего сезон, его место как основного вратаря пошатнулось в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, после 3-х мячей от «Манчестера Юнайтед», но тогда стороны договорились о продлении контракта еще на полгода – как раз до лета 2019. Продлевать на большее количество времени отказался клуб.

В этот же раз отказ последовал со стороны игрока: Буффон рассказал, что сам отказался от продления контракта:

- «ПСЖ» предложил продление контракта, на которое я не согласился, принимая во внимание желание подготовиться к новому этапу и новым профессиональным вызовам, - сообщил легендарный голкипер в своем Инстаграме.

Что именно имел ввиду итальянец под «новыми профессиональными вызовами» не уточняется, многие прочили ему уход из большого футбола и начало карьеры тренера, но агент итальянца отрицает это:

- Джиджи не прекратит играть. Сегодня он встретился с руководством «ПСЖ». Мы решили, что не продлевать контракт будет правильным решением. Теперь мой клиент сказал мне, что он хочет потратить пару дней на отдых, чтобы подумать вместе с семьей о своем будущем. – приводит слова Сильвано Мартины Cittaceleste.

Джанлуиджи Буффон перешел из «Ювентуса» в «ПСЖ» летом 2018 года, в составе «парижан» стал чемпионом Франции и дошел до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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