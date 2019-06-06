2019-06-06T11:55:51+03:00
Происшествия

СК завершил расследование громкого дела о хищении 50 миллионов в посольстве России в Израиле

Главному бухгалтеру и ее сообщницам предъявили официальные обвинения
Светлана АФАНАСЬЕВА
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СК завершил расследование громкого дела о хищении 50 миллионов в посольстве России в ИзраилеСК завершил расследование громкого дела о хищении 50 миллионов в посольстве России в ИзраилеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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СК России сообщил об окончании расследования дела об украденных миллионах в посольстве России в Израиле. Всем участницам громкого дела предъявили официальные обвинения. По версии следствия, главный бухгалтер посольства Наталья Журавлева вместе с другой сотрудницей Анной Сидоровой похитили с валютных счетов учреждения более 49 млн в рублевом эквиваленте. Им помогала работница ФГУП «Госзагрансобственность» Ирина Лось. Соучастницы обманули посольство, подделав распорядительные платежные документы.

«В зависимости от роли каждого, троим соучастницам - Анне Сидоровой, Наталии Журавлевой и Ирине Лось предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и пособничество в мошенничестве)» - сообщила пресс-служба СК.

Сообщается, что на украденные деньги обвиняемые приобрели в Москве и Московской области различную недвижимость, которая была арестована во время предварительного следствия.

Факт мошенничества выявили сотрудники МИД, которые активно сотрудничали со следственным комитетом России во время следствия. Благодаря их совместной работе, вина Натальи Журавлевой и ее соучастниц была окончательно доказана. Уголовное дело уже направили в Генеральную прокуратору РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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