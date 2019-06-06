2019-06-06T12:13:10+03:00
Происшествия

ФСБ обнародовала кадры задержания иркутского министра

Сергей Шеверда вел себя спокойно
Григорий ЛЕОРДА
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Шеверда вел себя спокойно.Шеверда вел себя спокойно.Фото: принтскрин видео.
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УФСБ Иркутской области опубликовала кадры задержания областного министра лесного комплекса. Напомним, чиновника "повязали" сегодня утром в Шереметьево.

Сергея Шеверду подозревают в превышении должностных полномочий. Судя по кадрам он ничуть не удивился своему задержанию и вел себя очень спокойно.

Отметим, мужчина стал четвертым подозреваемым в деле о "санитарной рубке" леса природном заказнике "Туколонь". Речь идет о зачистке зеленых насаждений на площади 120 гектаров. Ущерб оценивается в 748 миллионов рублей. По версии следствия, он вместе с нечистыми на руку подчиненными незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике.

"Следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства. В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в Следственном комитете.

В Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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