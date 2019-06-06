2019-06-06T12:12:01+03:00
Наука

Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни

Специалисты провели исследование среди пожилых людей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали о необходимом уровне активности для продления жизниУченые рассказали о необходимом уровне активности для продления жизниФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Американские ученые назвали необходимый уровень ежедневной активности для продления жизни. Оказалось, что пожилым людям достаточно проходить около 4,5 тысяч шагов в день, чтобы чувствовать себя лучше и меньше болеть.

Специалисты проанализировали уровень активности порядка 16 тысяч американок в возрасте от 62 до 101 года. Каждая участника исследования получила специальный прибор для фиксирования количества пройденных шагов.

В результате, оказалось, что те женщины, которые проходили ежедневно 4,4 тысячи шагов чувствовали себя намного лучше. В этой группе добровольцев смертность была значительно ниже, чем в той, где добровольцы проходили меньше этого показателя.

При этом отмечается, что положительная динамика наблюдалась и у тех дам, чей ритм жизни был интенсивнее. Однако после показателя в 7,5 тысяч шагов прогресс прекращался. Таким образом, ученые пришли к выводу, что дополнительная активность уже не влияла на продолжительность жизни, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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