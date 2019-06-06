2019-06-06T12:27:49+03:00
В мире

Пилотам в США могут разрешить спать на рабочем месте

Во время полета летчики смогут отдыхать по очереди
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В США пилотам могут разрешить спать на работеВ США пилотам могут разрешить спать на работеФото: Анастасия НОВИКОВА
Изменить размер текста:

В США пилотам гражданских авиалайнеров хотя разрешить спать во время полета. Согласно инициативе, во время долгих перелетов летчики смогут отдыхать по очереди. Такое предложение Федерального авиационного управления и некоторых авиакомпаний призвано обезопасить полет.

В защиту своей инициативы авторы идеи привели примеры, когда из-за усталости пилотов пассажиры подвергались серьезной опасности. При этом, ситуация усугубляется тем, что усталость сложно предсказать или диагностировать. Сами же пилоты не всегда готовы честно признаться в том, что плохо себя чувствуют из-за опасения, что работодатели могут наложить на них санкции.

С связи этим в 2014 году ФАУ впервые внедрило правила работы и отдыха экипажей пассажирских самолетов. Сейчас же авиационные чиновники США планируют перенять опыт Канады и Австралии, где допускается возможность вздремнуть за штурвалом. Эта процедура носит название «контролируемый отдых на месте», передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраны
"Сказка о Царе Салтане" стала самым читаемым произведением Пушкина у россиян
Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина
ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки
В Кремле подтверждают подготовку поездки Путина в Ватикан
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 85 пациентов
Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
Валерий Сюткин Алибасову перед операцией: Тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари!
В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о том, что Киев обманывал Москву
Правительство защитит «Яндекс» от чрезмерного регулирования
Минздрав России хочет продлить детство до 21 года
Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»
Жителей столицы разводят на деньги от имени Мосгорсуда
США могут поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
ФСБ обнародовала кадры задержания иркутского министра
НАТО вложит 250 млн долларов в расширение военной базы в Польше
Топилин предложил ввести пособия для российских детей до 18 лет
СК завершил расследование громкого дела о хищении 50 миллионов в посольстве России в Израиле
Папа Римский Франциск примет Владимира Путина в июле
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» пополнилась новыми участниками
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Орешкин о столкновении США и КНР: Процесс наложит отпечаток на мировую экономику
Американского врача обвиняют в убийстве 25 пациентов
К 2027 году метро Москвы может вырасти вдвое, заявил заммэра Хуснуллин