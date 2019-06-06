Пилотам в США могут разрешить спать на рабочем месте

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-06T12:27:49+03:00

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В США пилотам гражданских авиалайнеров хотя разрешить спать во время полета. Согласно инициативе, во время долгих перелетов летчики смогут отдыхать по очереди. Такое предложение Федерального авиационного управления и некоторых авиакомпаний призвано обезопасить полет.

В защиту своей инициативы авторы идеи привели примеры, когда из-за усталости пилотов пассажиры подвергались серьезной опасности. При этом, ситуация усугубляется тем, что усталость сложно предсказать или диагностировать. Сами же пилоты не всегда готовы честно признаться в том, что плохо себя чувствуют из-за опасения, что работодатели могут наложить на них санкции.

С связи этим в 2014 году ФАУ впервые внедрило правила работы и отдыха экипажей пассажирских самолетов. Сейчас же авиационные чиновники США планируют перенять опыт Канады и Австралии, где допускается возможность вздремнуть за штурвалом. Эта процедура носит название «контролируемый отдых на месте», передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU