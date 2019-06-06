Жителей столицы разводят на деньги от имени Мосгорсуда

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-06T12:30:24+03:00

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В Мосгорсуде предупредили москвичей о новом виде мошенничества. Преступники, представляясь сотрудниками суда, сообщают людям, что те стали потерпевшими по уголовному делу, и им полагается компенсация. При этом для получения денег нужно всего лишь заплатить комиссию. К сожалению, неподкованные в Российском законодательстве граждане верят мошенникам и отдают свои кровные. «Порядок признания лица потерпевшим предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а получение потерпевшим присужденных на основании приговора суда денежных сумм не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших», - напомнил Мосгорсуд на своей официальной странице. В сообщении также напоминают, что по ч. 1 ст. 42 УПК РФ признать человека потерпевшим по делу могут только до вынесения приговора. Подобные решения оформляются в присутствии следователя, дознавателя или судьи, а компенсация назначается по иску о возмещении вреда. Поэтому представители ведомства призвали всех быть осторожными и не доверять мошенникам.

ИСТОЧНИК KP.RU