Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»
В четверг, 6 июня, Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов проинформировало Конгресс США о том, что американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения на границе с Мексикой длиной в милю для улучшения «эстетический вид». Об этом сообщил сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.
«Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы улучшить их эстетический вид», - написал он в своем твиттере, подчеркнув, что это «позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков».
Напомним, в апреле Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу, если власти соседней страны не решат проблему с нелегалами. До этого в США был политическим кризисом, который спровоцировало нежелание демократов одобрить выделение 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
ИСТОЧНИК KP.RU