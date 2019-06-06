2019-06-06T12:30:34+03:00
В мире

Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»

Сенатор от штата Иллинойс назвал покраску пограничных сооружений «позорным злоупотреблением деньгами налогоплательщиков»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 6 июня, Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов проинформировало Конгресс США о том, что американские военные будут в течение месяца красить участок пограничного заграждения на границе с Мексикой длиной в милю для улучшения «эстетический вид». Об этом сообщил сенатор от штата Иллинойс Дик Дурбин.

«Министерство внутренней безопасности США сегодня проинформировало Конгресс США о том, что военные проведут следующий месяц, занимаясь окрашиванием заграждений на границе, чтобы улучшить их эстетический вид», - написал он в своем твиттере, подчеркнув, что это «позорное злоупотребление деньгами налогоплательщиков».

Напомним, в апреле Трамп пригрозил закрыть американо-мексиканскую границу, если власти соседней страны не решат проблему с нелегалами. До этого в США был политическим кризисом, который спровоцировало нежелание демократов одобрить выделение 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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