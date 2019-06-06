2019-06-06T12:49:02+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о том, что Киев обманывал Москву

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, Евгений Червоненко последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФЧлен Совета Федерации Сергей Цеков. Фото СФ
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В последние время бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко говорит абсолютно здравые вещи и совершенно прав в том, что вина за испорченные отношения между Киевом и Москвой лежит на Украине. Таким образом Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заяление экс-министра о том, что в ухудшении отношений с «северным соседом» виноваты прежние власти Незалежной, которые постоянно обманывали Россию.

«Что касается Червоненко, он последние четыре-пять лет говорит абсолютно здравые вещи. Он совершенно прав в том, что вина за ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Киевом, полностью лежит на Украине», - передает RT слова Цекова, который подчеркнул, что на данный момент «рано говорить о том, что выбранная бывшим украинским лидером Петром Порошенко политическая линия уходит с Украины»

Накануне, экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву и отметил, что новым властям незалежной нужно прямо предложить российской стороне «перевернуть страницу» в испорченных отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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