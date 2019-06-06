2019-06-06T12:46:51+03:00
Общество

Правительство защитит «Яндекс» от чрезмерного регулирования

Вице-премьер России Акимов обещал, что компания не пострадает
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Правительство защитит «Яндекс» от чрезмерного регулированияПравительство защитит «Яндекс» от чрезмерного регулированияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал информацию о требованиях ФСБ к «Яндексу» передать ей ключи шифрования. Он заявил, что правительство не позволит, чтобы компания пострадала. «"Яндекс" очень важен для национальной и даже глобальной экономики. Я думаю, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы бизнес-компании, которые обеспечивают России глобальное лидерство по ряду очень чувствительных позиций, никак не пострадали» - ответил Акимов на соответствующий вопрос «Интерфакса». Напомним ранее в прессе появилась информация о том, что ФСБ требует ключи шифрования у сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Представители «Яндекса» заявили, что выступают за исполнение законодательства без нарушения приватности данных пользователей. В прошлом году за отказ исполнить подобное требование спецслужб был заблокирован мессенджер Telegram, что заставило сейчас многих забеспокоиться о судьбе сервисов Яндекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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