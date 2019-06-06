2019-06-06T13:02:30+03:00
Звезды

Валерий Сюткин Алибасову перед операцией: Тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари!

Артист рассказал Радио "Комсомольская правда" о лишней шумихе вокруг его коллеги
Илья ГАМОВГригорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Бари Алибасов все еще находится в больнице.Бари Алибасов все еще находится в больнице.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым. Артист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб. По некоторым данным, Бари Каримович в ближайшее время может лечь на операционный стол. И пока родственники вспоминают о завещании, его товарищи по сцене желают больному скорейшего выздоровления. Так, Валерий Сюткин в эфире Радио "Комсомольская правда" пожаловался на излишнюю шумиху вокруг случившегося.

"Не надо больше никаких лишних комментариев. Потому-что очень много воздуха сотрясается вокруг – в этом нет ни теплоты никакой, не чувствуется вокруг него никакой поддержки. Надо - просто: тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари, - больше ничего не могу сказать – не повезло просто… Это все, что нужно, больше не надо…", - сказал Валерий Сюткин.

Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наследники взволнованы»: адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

По словам юриста, документ был составлен семь лет назад [подробнее]

Сын Алибасова об отравлении отца: это не попытка суицида, а просто трагическая ошибка

Корреспондент "КП" связалась с сыном Бари Алибасова, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности случившегося. Голос у мужчины был спокойным.

Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал

Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным ожогом пищевода (подробности)

Алибасов мужественно борется с болезнями

Вторые сутки вся страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова, который случайно выпил средство для чистки труб, после чего угодил в реанимацию. 6 июня знаменитому продюсеру исполнилось 72 года. К сожалению, день рождения он встречает на больничной койке, но настрой у музыканта боевой. Ведь ему не привыкать мужественно преодолевать трудности и проблемы со здоровьем, тем более что рядом с ним любимая жена Лидия Федосеева-Шукшина (подробности)

Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Сказка о Царе Салтане" стала самым читаемым произведением Пушкина у россиян
Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина
ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки
В Кремле подтверждают подготовку поездки Путина в Ватикан
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 85 пациентов
Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ
В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о том, что Киев обманывал Москву
Правительство защитит «Яндекс» от чрезмерного регулирования
Минздрав России хочет продлить детство до 21 года
Военные США будут красить заграждения на границе с Мексикой для «эстетического вида»
Жителей столицы разводят на деньги от имени Мосгорсуда
Пилотам в США могут разрешить спать на рабочем месте
США могут поднять пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
Ученые назвали необходимое количество шагов в день для продления жизни
ФСБ обнародовала кадры задержания иркутского министра
НАТО вложит 250 млн долларов в расширение военной базы в Польше
Топилин предложил ввести пособия для российских детей до 18 лет
СК завершил расследование громкого дела о хищении 50 миллионов в посольстве России в Израиле
Папа Римский Франциск примет Владимира Путина в июле
Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» пополнилась новыми участниками
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Орешкин о столкновении США и КНР: Процесс наложит отпечаток на мировую экономику
Американского врача обвиняют в убийстве 25 пациентов
К 2027 году метро Москвы может вырасти вдвое, заявил заммэра Хуснуллин