Валерий Сюткин Алибасову перед операцией: Тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари!
Состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым. Артист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб. По некоторым данным, Бари Каримович в ближайшее время может лечь на операционный стол. И пока родственники вспоминают о завещании, его товарищи по сцене желают больному скорейшего выздоровления. Так, Валерий Сюткин в эфире Радио "Комсомольская правда" пожаловался на излишнюю шумиху вокруг случившегося.
"Не надо больше никаких лишних комментариев. Потому-что очень много воздуха сотрясается вокруг – в этом нет ни теплоты никакой, не чувствуется вокруг него никакой поддержки. Надо - просто: тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари, - больше ничего не могу сказать – не повезло просто… Это все, что нужно, больше не надо…", - сказал Валерий Сюткин.
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