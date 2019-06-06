Валерий Сюткин Алибасову перед операцией: Тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари!

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-06T13:02:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Состояние Бари Алибасова по-прежнему остается тяжелым. Артист находится в реанимации НИИ имени Склифосовского после отравления жидкостью для прочистки труб. По некоторым данным, Бари Каримович в ближайшее время может лечь на операционный стол. И пока родственники вспоминают о завещании, его товарищи по сцене желают больному скорейшего выздоровления. Так, Валерий Сюткин в эфире Радио "Комсомольская правда" пожаловался на излишнюю шумиху вокруг случившегося.

"Не надо больше никаких лишних комментариев. Потому-что очень много воздуха сотрясается вокруг – в этом нет ни теплоты никакой, не чувствуется вокруг него никакой поддержки. Надо - просто: тихо, молча, без всякой шумихи… Держись, Бари, - больше ничего не могу сказать – не повезло просто… Это все, что нужно, больше не надо…", - сказал Валерий Сюткин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712904" frameborder="0"></iframe> Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наследники взволнованы»: адвокат Жорин рассказал о завещании Бари Алибасова

По словам юриста, документ был составлен семь лет назад [подробнее]

Сын Алибасова об отравлении отца: это не попытка суицида, а просто трагическая ошибка

Корреспондент "КП" связалась с сыном Бари Алибасова, Бари Алибасовым-младшим, чтобы узнать подробности случившегося. Голос у мужчины был спокойным.

Владимир Политов об отравлении Алибасова: Я бы так никогда не сделал

Вечером во вторник, 4 июня, стало известно, что Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован в тяжелом состоянии с сильным ожогом пищевода (подробности)

Алибасов мужественно борется с болезнями

Вторые сутки вся страна с замиранием сердца следит за состоянием здоровья Бари Алибасова, который случайно выпил средство для чистки труб, после чего угодил в реанимацию. 6 июня знаменитому продюсеру исполнилось 72 года. К сожалению, день рождения он встречает на больничной койке, но настрой у музыканта боевой. Ведь ему не привыкать мужественно преодолевать трудности и проблемы со здоровьем, тем более что рядом с ним любимая жена Лидия Федосеева-Шукшина (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712969" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU