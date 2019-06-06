2019-06-06T13:02:06+03:00
В мире

В Германии суд приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 85 пациентов

Нильс Хегель вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы
Александр ДЖУМАЕВ
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Нильс Хегель вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы, чтобы потом "спасти" ихНильс Хегель вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от заболеваний сердечно-сосудистой системы, чтобы потом "спасти" ихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Окружной суд немецкого города Ольденбург признал бывшего медбрата местной больницы Нильса Хегеля виновным в убийстве 85 пациентов. Об этом в четверг сообщил телеканал N-TV.

Отмечается, что Хегеля обвиняли в убийстве 97 человек. Защита бывшего медбрата настаивала, что он убил 55 человек, в 14 случаях покушался на убийство, а еще в 31 случае Хегеля следовало оправдать.

Нильс Хегель работал медбратом в больницах городов Дельменхорст и Ольденбург с 2000 по 2005 год. Он вводил тяжелобольным людям избыточную дозу лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний; сам медбрат позже объяснил свои действия желанием улучшить свою репутацию в коллективе, "спасая" людей, которым ранее была введена инъекция.

В 2005 году одна из медработниц увидела, как Хегель вводил пациенту медикамент, после чего сообщила об этом руководству. В 2015 году суд приговорил бывшего медбрата к пожизненному заключению за убийство двух человек; спустя три года Хегель признался в убийстве около 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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