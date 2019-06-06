ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-06T13:28:57+03:00

В последний раз ставку повышали в конце 2018 года из-за инфляции

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила о готовности банка рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки в ближайшее время.

Она заметила, что увеличение ставки в конце прошлого года было связано с ростом инфляционных рисков, в том числе из-за повышения НДС. Но сейчас банк может вернуться к обсуждению этого вопроса, так как упреждающие меры оправдали себя.

«Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки» - сказала Набиуллина.

Напомним, в конце 2018 года ключевая ставка была повышена с 7,5 до 7,75%. Следующее заседание советов директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU