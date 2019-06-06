ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме сообщила о готовности банка рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки в ближайшее время.
Она заметила, что увеличение ставки в конце прошлого года было связано с ростом инфляционных рисков, в том числе из-за повышения НДС. Но сейчас банк может вернуться к обсуждению этого вопроса, так как упреждающие меры оправдали себя.
«Инфляция достаточно быстро стала снижаться. И поэтому мы сказали, что мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки» - сказала Набиуллина.
Напомним, в конце 2018 года ключевая ставка была повышена с 7,5 до 7,75%. Следующее заседание советов директоров Банка России по ключевой ставке состоится 14 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU