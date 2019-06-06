2019-06-06T13:32:08+03:00
Общество

"Сказка о Царе Салтане" стала самым читаемым произведением Пушкина у россиян

Жители страны рассказали о том, что читали с большой любовью
Григорий ЛЕОРДА
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Самый известный портрет поэта принадлежит кисти Ореста Кипренского. Фото: wikipedia.org.Самый известный портрет поэта принадлежит кисти Ореста Кипренского. Фото: wikipedia.org.
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Всероссийский центр изучения общественного мнения изучил, какие произведения отечественных писателей пользуются популярностью у россиян. Выяснилось, что чаще других читатели знают и любят работы Александра Сергеевича Пушкина.

К произведениям Пушкина (28%) возвращались после школы больше, чем к произведениям Толстого (27%), Достоевского (13%), Чехова (11%) и Булгакова (9%). Почти треть опрошенных призналась, что после школы вообще не читали русскую классическую литературу. Но доля этих людей уменьшилась вдвое за последние десять лет.

"Любимые стихотворения есть у 48% россиян и чаще всего это те, что написаны Пушкиным (17%)", - отмечается в исследовании.

Из творческого наследия Пушкина наиболее известным является произведение «Сказка о царе Салтане» - 85% россиян читали его в школьном возрасте, еще 34% - после окончания школы. Популярностью также пользуется роман «Евгений Онегин», поэма «Руслан и Людмила», роман «Капитанская дочка». Менее популярными, согласно данным опроса, можно считать повесть «Пиковая дама» - 49% читали произведение в школе, 17% - во взрослой жизни, а каждый третий (35%) признался, что не читал повесть вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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