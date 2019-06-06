Роскачество рассказало, как придумать надежный пароль

СЕГОДНЯ 13:49 2019-06-06T13:49:32+03:00

В ведомстве дали советы для тех, кто думает о безопасности в Интернете

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Сотрудники Роскачества рекомендуют россиянам работать только со сложными паролями. Для этого, считают в ведомстве, в первую очередь, нужно отказаться от тактики "один пароль на все случаи жизни". Это может стать причиной утечки данных, потери денег и времени. Итак, ликбез от Роскачества:

Как понять, что ваш пароль пора менять?

1. Пароль короче 8 символов

2. Пароль состоит только из букв или цифр

3. Пароль содержит какую-либо личную информацию: фамилию или имя (как свое, так и родственников), дату рождения, свой «ник» или часть адреса электронной почты

4. Пароль состоит из простых слов или набора символов, которые можно легко подобрать: qwerty, 1234567, password, 1q2w3e4r5t6y и подобные

5. Пароль содержит название сервиса, на котором вы зарегистрированы

Признаки надежного пароля

1. Состоит из 8 и более символов

2. Содержит заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов (тире, вопросительный знак и прочее). Например, A@hj2,3-2Kl:8#

3. Не связан с вашими персональными данными

"Надежный пароль должен соответствовать всем вышеперечисленным признакам. Особенно щепетильно стоит отнестись к созданию надежных паролей для почтовых и облачных сервисов, мобильных банков и социальных сетей", - считают в ведомстве.

Чтобы придумать надежный пароль самому есть один способ.

"Вспомните слова своей любимой песни, которые вы знаете наизусть, и запишите первые буквы одного из куплетов или припева. Замените буквы ударных слов на заглавные и добавьте несколько произвольных цифр. Сложный пароль готов! Аналогичным образом можно поступить с любимыми стихами или цитатами", - заключили в Роскачестве.

ИСТОЧНИК KP.RU