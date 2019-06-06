2019-06-06T13:51:29+03:00
Политика

Песков подтвердил, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию

Ранее сообщалось, что врио губернатора Астраханской области покинул свой пост в связи с семейными обстоятельствами
Александр ДЖУМАЕВ
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Сергей Морозов покинул свою должность по собственному желанию.

"Что касается Морозова, он ушел действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточном рейтинге", - приводит агентство РИА Новости слова представителя Кремля.

Ранее сайт kp.ru сообщал об отставке врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, который руководил регионом с конца сентября прошлого года. Президент России Владимир Путин назначил новым врио главы региона Игоря Бабушкина.

Сообщалось, что причиной отставки Морозова стали семейные обстоятельства. По имеющимся данным, он перейдет на работу в спецслужбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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