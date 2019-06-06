Архангельская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-06T13:57:42+03:00

Изменить размер текста: A A

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, банк и правительство региона планируют развивать сотрудничество по направлениям поддержки инновационного развития промышленного комплекса Поморья, технического перевооружения и модернизации производств. Договор коснется и партнерства в области развития системы кредитования и банковской инфраструктуры.

Как заявил Денис Бортников, в регионе обслуживается свыше 2,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей – лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговли, а также жилищного и коммерческого строительства и подписанное соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия банка ВТБ и правительства Архангельской области в реализации значимых для региона проектов, в том числе, в развитии сегмента малого и среднего бизнеса.

«Наш кредитно-гарантийный портфель в этом сегменте на 1 мая составляет 6,8 млрд рублей, а портфель привлечения – 2,9 млрд рублей. Мы готовы наращивать сотрудничество с бизнес-сообществом Архангельской области, укрепляя экономику региона», – подчеркнул заместитель президента банка.

– Повышение доступности и качества банковских услуг для населения, для реального сектора экономики – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона, – отметил глава региона Игорь Орлов. – Подписанное сегодня соглашение с одним из крупнейших российских банков направлено на развитие партнерства и долгосрочное сотрудничество. Уверен, что реализация наших планов даст дополнительный импульс экономическому и социальному развитию области.

ИСТОЧНИК KP.RU