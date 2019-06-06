2019-06-06T13:57:42+03:00
Экономика

Архангельская область и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Документ направлен на взаимодействие сторон в реализации экономической, инвестиционной и социальной политики региона
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Архангельской области Игорь Орлов подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно ему, банк и правительство региона планируют развивать сотрудничество по направлениям поддержки инновационного развития промышленного комплекса Поморья, технического перевооружения и модернизации производств. Договор коснется и партнерства в области развития системы кредитования и банковской инфраструктуры.

Как заявил Денис Бортников, в регионе обслуживается свыше 2,2 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей – лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговли, а также жилищного и коммерческого строительства и подписанное соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия банка ВТБ и правительства Архангельской области в реализации значимых для региона проектов, в том числе, в развитии сегмента малого и среднего бизнеса.

«Наш кредитно-гарантийный портфель в этом сегменте на 1 мая составляет 6,8 млрд рублей, а портфель привлечения – 2,9 млрд рублей. Мы готовы наращивать сотрудничество с бизнес-сообществом Архангельской области, укрепляя экономику региона», – подчеркнул заместитель президента банка.

– Повышение доступности и качества банковских услуг для населения, для реального сектора экономики – одно из приоритетных направлений деятельности правительства региона, – отметил глава региона Игорь Орлов. – Подписанное сегодня соглашение с одним из крупнейших российских банков направлено на развитие партнерства и долгосрочное сотрудничество. Уверен, что реализация наших планов даст дополнительный импульс экономическому и социальному развитию области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
В московском Домодедово экстренно сел самолет
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности
Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель
Станция метро Варшавская изменит график работы
Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть в лотерею 345 миллионов долларов
Путин: выход Вашингтона из договоренностей по ПРО раскачивает систему глобальной безопасности
Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"
Большинство клубов РПЛ поддержало увеличение участников чемпионата
ПМЭФ–2019:В Архангельской области построят новый ледовый дворец
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон о незаконном обогащении
Супругу сирийского посла обокрали во время шопинга
Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины
Роскомнадзор: Tinder готов сотрудничать со спецслужбами России
Рада отказалась отправить в отставку главу Минобороны Украины Полторака
Песков подтвердил, что Морозов ушел в отставку по собственному желанию
Роскачество рассказало, как придумать надежный пароль
Фантастическая четверка от Марвел может вернуться на экраны
"Сказка о Царе Салтане" стала самым читаемым произведением Пушкина у россиян
Верховная Рада отказалась принять отставку главы МИД Украины Климкина
ЦБ готовы рассмотреть вопрос о первом в этом году снижении ключевой ставки
В Кремле подтверждают подготовку поездки Путина в Ватикан
В Германии суд приговорил к пожизненному заключению медбрата за убийство 85 пациентов