Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-06T14:13:37+03:00

Представитель Зеленского в парламенте призвал депутатов «не навязывать президенту» кого и когда нужно назначать на должности министров

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В четверг, 6 июня, Верховная Рада отказалась отправить в отставку начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Отставку главы СБУ поддержали всего 78 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада также отказалась отправлять в отставку министра обороны Украины Степана Полторака и главу МИД незалежной Павла Климкина. После чего представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук призвал Раду «не навязывать президенту кого и когда нужно представлять на должности министров».

В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий заявил, что именно парламент должен решать вопрос увольнения министров. «Голосуя за отставку, мы должны точно знать, кто будет защищать страну», - сказал он.

Напомним, 30 мая, украинский лидер внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей министера иностранных дел Климкина, главы Минобороны Полторака и начальника Службы безопасности страны Грицака, подчеркнув неотложность рассмотрения данного вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU