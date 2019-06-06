Рада отказалась отправить в отставку главу Службы безопасности Украины
В четверг, 6 июня, Верховная Рада отказалась отправить в отставку начальника Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Отставку главы СБУ поддержали всего 78 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная Рада также отказалась отправлять в отставку министра обороны Украины Степана Полторака и главу МИД незалежной Павла Климкина. После чего представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук призвал Раду «не навязывать президенту кого и когда нужно представлять на должности министров».
В свою очередь спикер Рады Андрей Парубий заявил, что именно парламент должен решать вопрос увольнения министров. «Голосуя за отставку, мы должны точно знать, кто будет защищать страну», - сказал он.
Напомним, 30 мая, украинский лидер внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей министера иностранных дел Климкина, главы Минобороны Полторака и начальника Службы безопасности страны Грицака, подчеркнув неотложность рассмотрения данного вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU