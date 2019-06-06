Супругу сирийского посла обокрали во время шопинга

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-06T14:18:18+03:00

Жена дипломата не заметила, как во время примерки платьев у нее вытащили из сумки новенький Айфон за 125000 рублей

Изменить размер текста: A A

С заявлением в полицию обратился сотрудник Сирийского посольства, который рассказал правоохранителям об инциденте. Кража произошла еще в конце мая в одном из бутиков на Комсомольском проспекте. Пока супруга посла расхаживала по магазину, выбирая и примеряя вещи, кто-то стянул с ее сумки телефон.

- Заявление написал представитель посольства. Он рассказал, что у женщины украли Iphone Xs. По словам заявителя, телефон стоит 125 000 рублей. – рассказал "КП" источник.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить, что за негостеприимный гражданин обокрал супругу высокопоставленного дипломата.

ИСТОЧНИК KP.RU