СЕГОДНЯ 14:28 2019-06-06T14:28:56+03:00

Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон о незаконном обогащении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня законопроект о незаконном обогащении, который президент незалежной Владимиром Зеленским внес в украинский парламент 3 июня.

За включение проекта закона в повестку дня высказался только 205 народных депутатов, однако требуется поддержка 226 парламентариев.

Зеленский предлагал ввести наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет к чиновникам, которые приобрели активы более чем на 12 000 прожиточных минимумов превышает их законные доходы.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 4 июня Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня предложенный Зеленским законопроект об особой процедуре импичмента главы государства, который украинский лидер внес в украинский парламент 29 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU