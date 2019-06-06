ПМЭФ–2019:В Архангельской области построят новый ледовый дворец

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-06T14:34:57+03:00

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О планах строительства в Коряжме нового ледового дворца говорили давно и вот теперь можно смело говорить, что физкультурно-строительный комплекс появится уже скоро. Правительство Архангельской области и АО «Группа «Илим» в рамках ПМЭФ–2019 подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним, АО «Группа «Илим» возьмет на себя обязательства по финансированию 50 % общей стоимости работ по проектированию и строительству ледового дворца. Вторую половину вложит область.

Как отметил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, с группой «Илим» у региона сложились долгие партнерские отношения. И что немаловажно, компания успешно развивает производственную и социальную инфраструктуру.

— Это позволит компании еще увереннее смотреть в будущее, строить новые инвестиционные и производственные планы. Правительство Архангельской области готово и дальше поддерживать группу «Илим» в деле развития территории, на которой она работает, – отметил Игорь Орлов.

В свою очередь генеральный директор акционерного общества «Группа «Илим» Ксения Соснина заявила, что они дорожат сложившимися партнерскими отношениями с регионом.

Ориентировочная стоимость ледовой арены составляет 250 миллионов рублей. Объект включает в себя современную ледовую площадку, места для 250 зрителей, а также вспомогательные помещения. Открытие назначено на 2022 год, после чего физкультурный комплекс будет передан на баланс муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU