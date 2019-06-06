2019-06-06T14:36:58+03:00
Спорт

Большинство клубов РПЛ поддержало увеличение участников чемпионата

Предполагается, что состав участников высшего дивизиона российского футбола расширится с 16 до 18 команд
Александр ДЖУМАЕВ
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В настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубовВ настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубовФото: Евгений НЕСЫН
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По итогам общего собрания клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство команд проголосовало за увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата России по футболу с 16 до 18. Об этом в четверг, 6 июня, сообщает агентство ТАСС.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, за расширение РПЛ высказались 15 клубов, а один проголосовал против. Стоит отметить, что вопрос увеличения количества участников РПЛ до 18 команд обсуждался также на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое состоялось 23 мая.

В настоящий момент в РПЛ выступают 16 клубов. Это количество остается неизменным с 1998 года. Сообщается, что увеличение количества участников лиги может быть проведено с сезона 2020/2021; автором этой инициативы является Евгений Гинер. Окончательное решение будет принято позднее исполкомом Российского футбольного союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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