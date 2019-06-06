2019-06-06T14:53:02+03:00
Политика

Путин: выход Вашингтона из договоренностей по ПРО раскачивает систему глобальной безопасности

Российский лидер обратил внимание на то, что в мире никто не реагирует на действия Соединенных Штатов [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: REUTERS
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Решение Вашингтона выйти из договора об ограничении систем противоракетной обороны фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин, отметив, что никто не обратил внимание на действия Соединенных Штатов.

«США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны. Ну чего, дамы и господа, кто-то из вас активно протестовал, выходил на улицы с плакатами? Нет! Тишина! Как будто, так и надо. А ведь это был первый шаг к фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности», - заявил российский лидер в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума.

Встреча Путина с руководителями информагентств: прямая трансляция.В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча президента Владимира Путина с руководителями российских и иностранных информагентств

Ранее в Кремле предупреждали, что решение Соединенных Штатов о выходе из договора по ПРО ставит под угрозу стабильность и безопасность во всем мире. Также обращали внимание на то, что сегодня под угрозой оказалась сама система ядерного сдерживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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