2019-06-06T14:58:36+03:00
Общество

Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть в лотерею 345 миллионов долларов

Почти половина сумму отдаст государству
Артур ГАРЬКЕ
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Победитель отдаст брату миллион, а с женой поедет во Вьетнам.Победитель отдаст брату миллион, а с женой поедет во Вьетнам.Фото: REUTERS
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Американцу Чарльзу В. Джексону-младшему несказанно повезло. Он сорвал джекпот лотереи Powerball. Мужчина из Северной Каролины на востоке США выиграл 345 миллионов долларов.

66-летний мужчина давно вышел на пенсию. Последнее время он владел магазинов военных товаров. По словам Чарльза, он нашел выигрышный номер на задней стороне бумажки из печенья с предсказаниями. Печенье ему дала внучка в ходе посещения вьетнамского ресторана.

"Вы играете, чтобы выиграть, но вы никогда не ожидаете выиграть весь чертов джекпот", - заявил победитель лотереи в ходе пресс-конференции, сообщает телеканал CNBC.

В свою удачу американец долго не верил. Сначала ему почудилось, что последняя цифра не совпала, и предположил, что выиграл только 50 тысяч долларов.

После оплаты всех налогов на руках у миллионера останется только 158 миллионов долларов. Часть выигрыша он потратит на благотворительность. Один миллион отдаст брату. Такой у них был заключен уговор. Если кто-либо из них выиграет большой приз в лотерею, то отдаст другому миллион долларов. Также в планах американца путешествие во Вьетнам с женой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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