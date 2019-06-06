2019-06-06T15:02:15+03:00
Москва

Станция метро Варшавская изменит график работы

Из-за строительных работ она будет закрываться раньше
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Станция "Варшавская" изменит график работыСтанция "Варшавская" изменит график работыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Станция «Варшавская» Каховской линии метро временно будет закрываться на два часа раньше. Это связано с ее интеграцией в Большую кольцевую линию (БКЛ) подземки.

Уточняется, что ежедневно станция будет работать на вход до 23:10. В настоящее время она находится на реконструкции, а поезда следующие по участку между «Варшавской» и «Каширской» ходят с увеличенными интервалами. Обе станции будут модернизированы во время второго этапа реконструкции Каховской линии. А пока для удобства пассажиров на этом участке ходят регулярные маршруты наземного общественно транспорта, пишет газета «Известия».

На время строительных работ в метро запущен дополнительный автобусный маршрут Т60к — он проходит от метро «Каховская» и «Варшавская» на Чонгарском бульваре. Кроме того между этими станциями курсируют троллейбусы №60 и №72, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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