Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-06T15:15:03+03:00

Российский лидер сообщил, что президент США понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты и все остальные страны мира на вооружение [видео]

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На встрече с руководителями информационных агентств президент России Владимир Путин сообщил, что его последний разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вселяет оптимизм в сфере дальнейшей ситуации в области безопасности, поскольку американский лидер понимает, какие расходы могут уйти на вооружение.

«Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, должен сказать. Потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты, все остальные страны мира на вооружение, эти деньги можно было бы направить на другие цели», - сказал российский лидер, добавив, что он полностью согласен в данном вопросе с американским президентом

Российский лидер также отметил, что переговоры всех ядерных держав по гарантиям безопасности могут стать «светом в конце тоннеля».

Встреча Путина с руководителями информагентств: прямая трансляция.В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча президента Владимира Путина с руководителями российских и иностранных информагентств

Однако, как писал ранее сайт kp.ru, Путин обратил внимание на решение США выйти из договора об ограничении систем противоракетной обороны, который российский лидер назвал фундаментальным шагом к раскачке системы глобальной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU