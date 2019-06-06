Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Президент РФ отметил, что страна готова оказать помощь в вопросе снятия экономических ограничений
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, в том числе в вопросе снятия экономических санкций.
При условии, если будут поступать сигналы о желании сотрудничать.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
ИСТОЧНИК KP.RU