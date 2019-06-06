Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-06T15:10:10+03:00

Президент РФ отметил, что страна готова оказать помощь в вопросе снятия экономических ограничений

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, в том числе в вопросе снятия экономических санкций.

При условии, если будут поступать сигналы о желании сотрудничать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/696791" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU