2019-06-06T15:10:10+03:00
Политика

Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом

Президент РФ отметил, что страна готова оказать помощь в вопросе снятия экономических ограничений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, в том числе в вопросе снятия экономических санкций.

При условии, если будут поступать сигналы о желании сотрудничать.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU

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