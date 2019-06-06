2019-06-06T15:13:31+03:00
Недвижимость

Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях приняли участие 10 выпускников программы архитекторы.рф
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Программа организованна ДОМ.РФ и Институтом «Стрелка» по поручению Президента РФ в 2018 году. Проекты шести из них вошли в число победителей

Победителями стали работы Кирилла Бросалина по развитию Дзержинска и Богородска, проект Азата Ахмадуллина для Бирска, проект Алины Георгиевской для Жигулевска, проект Михаила Кошпаева для города Белоярский, проект Дарьи Бакшутовой для города Кинель и проект Константина Казанцева для города Кедровый.

«Более 80% городов России – это малые города с населением до 100 тыс. человек, и все они нуждаются в качественном преобразовании жилой среды. Идеи молодых архитекторов придадут новый импульс развитию городов, будут способствовать развитию их культурного и экономического потенциала и повышению качества жизни людей, - сказала Кристина Ишханова, заместитель генерального директора Фонда единого института развития в жилищной сфере (создан ДОМ.РФ). – Мы рады, что выпускники нашей программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ успешно выступили в конкурсе и продолжат работать над развитием и улучшением жизни в своих родных городах».

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованного Минстроем РФ по поручению Президента страны в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» были подведены 31 мая в Воронеже. В 2019 году стратегическими партнерами Минстроя России в проведении конкурса выступили ДОМ.РФ и Московский Архитектурный институт.

АРХИТЕКТОРЫ.РФэто бесплатная лидерская программа профессионального развития для российских архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных учебных заведений. Реализуется Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» по поручению Президента РФ В. В. Путиным при поддержке Правительства РФ. Программа состоит из онлайн-курсов и офлайн-модулей и проходила с июня по декабрь 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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