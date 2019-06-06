Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-06T15:17:54+03:00

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В этот четверг возникли сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp. На это пожаловались пользователи сразу нескольких стран. Больше всего сообщений о неполадках поступило из стран Европы, особенно, Нидерландов, Бельгии и Германии, Швейцарии и Австрии, а также из Китая и Сингапура. Об этом на своей странице сообщил сервис Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов. В России пока с проблемой столкнулись лишь некоторые жители Москвы, Иваново и Санкт-Петербурга.

Более половины жалоб связано с невозможностью отправлять и получать сообщения, но еще треть пользователей не смогла даже подключиться к серверу.

Ранее 3 июня подобный сбой произошел в работе Google Cloud, из-за чего пользователи из США, Европы и Южной америки не смогли воспользоваться сервисами YouTube, PayPal и Gmail. Тогда проблема оказалась связана с перезагрузкой сети.

Представители Facebook, чьей дочерней компанией является WhatsApp, пока не прокомментировали происходящее.

ИСТОЧНИК KP.RU