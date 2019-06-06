Путин рассказал, почему его не пригласили на торжества в Нормандии

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-06T15:29:44+03:00

Путин рассказал, почему его не пригласили на торжества в честь высадки союзников в Нормандии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер отметил, что он «не свадебный генерал», чтобы его везде звали [видео]

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин прокомментировал то, что его не пригласили на мероприятиях во Франции, посвящённые 75-летию высадки союзников в Нормандии. Глава государства напомнил, что Москва тоже не всех приглашает на подобные торжества, а российский лидер «не свадебный генерал», чтобы его везде звали.

«Ну а почему меня должны везде приглашать? Я свадебный генерал что ли? Ну, если вам хочется конспирологии, можно предположить, что западным лидерам захотелось пошушукаться», — пошутил российский лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713298" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина с руководителями информагентств: прямая трансляция.В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит встреча президента Владимира Путина с руководителями российских и иностранных информагентств

Напомним, о том, что Россию пригласили участвовать в мероприятиях, посвященных высадке союзников, стало известно 3 июня. Однако в российском посольстве в Париже сообщили, что в присланном приглашении не был уточнен уровень представительства. Позже в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Москву на торжествах будут представлять дипломаты российского посольства в Париже.

Ранее в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин не планирует участвовать на мероприятиях в Нормандии. Пять лет назад по приглашению президента Франции Франсуа Олланда Путин приехал на торжества в честь 70-летия высадки союзников.

ИСТОЧНИК KP.RU