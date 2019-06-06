2019-06-06T15:44:23+03:00
Политика

Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"

Президент РФ выразил недоумение позицией США
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"Фото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин заявил, что США относятся к Венесуэле как к своему "заднему двору". Тем самым президент РФ выразил недоумение этой позицией.

- Почему одна из ведущих стран позволяет себе это делать, считая, что весь американский континент - это ее "задний двор"? Какой пример в таких случаях Соединенные Штаты подают другим странам? - с удивлением прокомментировал Путин на встрече с руководителями информационных агентств на полях ПМЭФ.

Напомним, в Венесуэле 21 января этого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. При этом Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о выводе РФ "большинства своих людей" из Венесуэлы. Ранее американские СМИ заявили, что число русских специалистов в Каракасе "сократилось" до нескольких десятков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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