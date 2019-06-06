ПМЭФ-2019: «Бережливый умный город» появится в Поморье

СЕГОДНЯ 15:48 2019-06-06T15:48:03+03:00

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Концепция «Бережливый умный город» позволит решить целый ряд проблем, с которыми сейчас сталкиваются большинство средних и малых городов, - от стареющей инфраструктуры с ее несоответствием комплекса обслуживающих структур современным требованиям до старения общей численности населения и связанным с этим снижением числа рабочих мест и предпринимательской активности. Поэтому подписание соглашения между генеральным директором ООО «Русатом Инфраструктурные решения» (дивизион госкорпорации «Росатом») Ксенией Сухотиной и главой Поморья Игорем Орловым в рамках ПМЭФ-2019 все участники встречи оценили как своевременное решение.

Тем более, что внедрение технологий «Умного города» (а это более 20 систем и сервисов) возможно на базе уже существующей инфраструктуры без дополнительных капитальных вложений. А сам проект - отечественная разработка, которая учитывает требования к информационной безопасности и импортозамещению.

Проект «Умный город» направлен на стратегическое развитие населенных пунктов, повышение конкурентоспособности бизнеса и региона в целом, снижение нагрузки на окружающую среду и в конечном итоге - на повышение качества жизни населения.

Как отметил Игорь Орлов, в Архангельской области цифровизация идет активно и сотрудничество с Росатомом позволит только ускорить эти процессы.

- Мы готовы предложить площадку, на которой вы сможете и представить свои предложения, и обсудить их с профильными специалистами, - заверил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU