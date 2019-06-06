Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-06T15:58:22+03:00

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.

Политик подчеркнул, что выпускники, принимающие решение заняться научной работой, открывают для себя "новые возможности".

Парламентарий выразил надежду на скорую реализацию данной инициативы, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года стало известно о том, что российские вузы вошли в сотню лучших в мировом рейтинге. Были опубликованы результаты ежегодного рейтинга QS по 25 предметам. Позиции российских вузов улучшились по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU