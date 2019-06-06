2019-06-06T15:58:22+03:00
Общество

Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж

Парламентарий выразил надежду на скорую реализацию инициативы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стажГосдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стажФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.

Политик подчеркнул, что выпускники, принимающие решение заняться научной работой, открывают для себя "новые возможности".

Парламентарий выразил надежду на скорую реализацию данной инициативы, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года стало известно о том, что российские вузы вошли в сотню лучших в мировом рейтинге. Были опубликованы результаты ежегодного рейтинга QS по 25 предметам. Позиции российских вузов улучшились по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации
Путин: Россия преодолела экономические трудности последних лет
В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 16 человек
МИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском формате
Матвиенко сообщила о готовящемся визите Медведева на Кубу
"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы
ПМЭФ-2019: главы Поморья и Поволжья подписали соглашение о сотрудничестве
Путин рассказал о сложностях на пути к мирному договору России и Японии
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости пересмотра антироссийских санкций
ПМЭФ-2019: «Бережливый умный город» появится в Поморье
Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"
Путин рассказал, почему его не пригласили на торжества в Нормандии
Путин заявил об отсутствии на территории Венесуэлы российских военных баз
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
В московском Домодедово экстренно сел самолет
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности
Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель