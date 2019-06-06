Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР)выступил с инициативой о включении магистратуры и аспирантуры в рабочий стаж.
Политик подчеркнул, что выпускники, принимающие решение заняться научной работой, открывают для себя "новые возможности".
Парламентарий выразил надежду на скорую реализацию данной инициативы, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, ранее ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что включение в рабочий стаж аспирантуры давало дополнительный мотив обучения в ней.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале текущего года стало известно о том, что российские вузы вошли в сотню лучших в мировом рейтинге. Были опубликованы результаты ежегодного рейтинга QS по 25 предметам. Позиции российских вузов улучшились по сравнению с прошлым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU