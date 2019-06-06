2019-06-06T16:01:09+03:00
Политика

Глава МИД Венгрии заявил о необходимости пересмотра антироссийских санкций

По словам Петера Сийярто, ограничения были введены ЕС для достижения экономических и политических целей
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава МИД Венгрии Петер СийяртоГлава МИД Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости анализа целесообразности сохранения санкций, введенных в отношении России. Об этом он заявил на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" "Новая Европа: чего ждать России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Сийярто, в момент введения санкции преследовали экономические и политические цели. "Экономические цели - нанести ущерб российской экономике, а политические - создать условия для реализации минских договоренностей. Ни то, ни другое не произошло. Наоборот, создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, а есть ли смысл вообще сохранять санкционный режим или нет?", - приводит агентство РИА Новости слова министра.

Первый пакет санкций против России были введен Евросоюзом в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Последние ограничения были введен странами ЕС в связи с «подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» в результате инцидента в Керченском проливе; под ограничения попали восемь граждан России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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