"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы
Российский лидер Владимир Путин считает важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.
- Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих, - отметил Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что считает "безобразным" и "мерзким" героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы. По его утверждению, в ряде столиц , на Украине, в Прибалтике "разгуливают люди со свастикой".
Путин заметил, что с этим "безобразием"в Европе борются только активисты еврейского движения.
- Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений, - подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что забывать об уроках Второй мировой войны значило бы предавать память близких, отцов и дедов, павших на полях сражений.
- Надо только иметь в виду уроки этого печального трагического прошлого, чтобы не забывать об этом, чтобы не допустить повторения подобного, - подытожил президент РФ, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову в Харькове.
В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.
ИСТОЧНИК KP.RU