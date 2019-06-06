2019-06-06T16:30:00+03:00
Политика

"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы

Президент РФ выступил против пересмотров итогов Второй мировой войны
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной ЕвропыФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин считает важным сохранение исторической памяти о мировых войнах и противостояние героизации нацистов.

- Мы не должны ни в коем случае позволить кому-либо извращать историю и делать из ложных героев настоящих, - отметил Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что считает "безобразным" и "мерзким" героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы. По его утверждению, в ряде столиц , на Украине, в Прибалтике "разгуливают люди со свастикой".

Путин заметил, что с этим "безобразием"в Европе борются только активисты еврейского движения.

- Все остальные помалкивают почему-то, исходя из сегодняшних сиюминутных соображений, - подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что забывать об уроках Второй мировой войны значило бы предавать память близких, отцов и дедов, павших на полях сражений.

- Надо только иметь в виду уроки этого печального трагического прошлого, чтобы не забывать об этом, чтобы не допустить повторения подобного, - подытожил президент РФ, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях украинские националисты снесли памятник Георгию Жукову в Харькове.

В Харькове националисты снесли бюст маршала Жукова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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