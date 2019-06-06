Матвиенко сообщила о готовящемся визите Медведева на Кубу

СЕГОДНЯ 16:26 2019-06-06T16:26:59+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовящемся визите премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу. Сама председатель верхней палаты российского парламента заявила, что планирует посетить остров в ноябре.

"У нас этот год насыщенный взаимными поездками, обменами. Планируется визит премьер-министра России на Кубу", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. "Я приняла приглашение от своего коллеги и тоже планирую в ноябре приехать с визитом, в том числе принять участие в большом событии - праздновании 500-летия Гаваны", - приводит агентство РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила, что Россия выделила средства на реставрацию купола Капитолия в Гаване [здание парламента Кубы, сейчас используется как конгресс-центр]. Матвиенко отметила, что работы должны завершиться к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU