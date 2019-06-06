2019-06-06T16:26:59+03:00
Политика

Матвиенко сообщила о готовящемся визите Медведева на Кубу

Сама спикер Совета Федерации заявила, что посетит Гавану в ноябре
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ.Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ.
Изменить размер текста:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовящемся визите премьер-министра России Дмитрия Медведева на Кубу. Сама председатель верхней палаты российского парламента заявила, что планирует посетить остров в ноябре.

"У нас этот год насыщенный взаимными поездками, обменами. Планируется визит премьер-министра России на Кубу", - сказала Матвиенко в ходе встречи с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом. "Я приняла приглашение от своего коллеги и тоже планирую в ноябре приехать с визитом, в том числе принять участие в большом событии - праздновании 500-летия Гаваны", - приводит агентство РИА Новости слова Матвиенко.

Спикер Совфеда также отметила, что Россия выделила средства на реставрацию купола Капитолия в Гаване [здание парламента Кубы, сейчас используется как конгресс-центр]. Матвиенко отметила, что работы должны завершиться к концу июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации
Путин: Россия преодолела экономические трудности последних лет
В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 16 человек
МИД РФ: Турция подтверждает проведение нового саммита в Астанинском формате
"Это безобразие. это мерзко!": Путин прокомментировал героизацию нацизма и снос памятников в странах Восточной Европы
ПМЭФ-2019: главы Поморья и Поволжья подписали соглашение о сотрудничестве
Путин рассказал о сложностях на пути к мирному договору России и Японии
Глава МИД Венгрии заявил о необходимости пересмотра антироссийских санкций
Госдума предложила включать аспирантуру и магистратуру в трудовой стаж
ПМЭФ-2019: «Бережливый умный город» появится в Поморье
Путин заявил, что Америка расценивает Венесуэлу как свой "задний двор"
Путин рассказал, почему его не пригласили на торжества в Нормандии
Путин заявил об отсутствии на территории Венесуэлы российских военных баз
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
В московском Домодедово экстренно сел самолет
Путин: последний разговор с Трампом вселяет оптимизм в сфере безопасности
Проекты выпускников программы архитекторы.рф победили на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Путин озвучил условия сотрудничества России с Европарламентом
Путин: Россию устраивает цена на нефть в районе 60-65 долларов за баррель