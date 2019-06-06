Путин: Россия преодолела экономические трудности последних лет

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-06T16:47:52+03:00

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Россия преодолела трудности, которые возникли в экономики страны в последние несколько лет, в том числе от санкционного давления, падения цен на углеводороды, металлы и другие товары российского традиционного экспорта. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин на встречи с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы действительно преодолели те трудности, которые возникли у нас несколько лет назад по целому ряду обстоятельств. Это касалось и так называемых санкционных действий. Но не только, и главным образом даже не это играло такую существенную роль. А прежде всего, падение цен на товары нашего традиционного экспорта. Прежде всего, конечно, на углеводороды, на металлы некоторые, на химическую продукцию, связанную с этим первичным ресурсом», сказал российский лидер.

Напомним, в четверг, 6 июня, Путин прибыл в Санкт-Петербург, где на полях ПМЭФ российский лидер, проведет ряд двусторонних встреч с главами иностранных делегаций, а также пообедает с членами Международного экспертного совета Российского Фонда Прямых Инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU