В Нигерии жертвами нападения боевиков стали 16 человек

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-06T16:42:54+03:00

В результате теракта пострадали еще 14 человек

Изменить размер текста: A A

В результате нападения боевиков в городе Гусау, расположенном на северо-западе Нигерии, погибли 16 человек. По данным издания Daily Post Nigeria, еще 14 человек пострадали.

В материале газеты отмечается, что пресс-секретарь правительства штата Замфара, где произошел теракт, Юсуф Идрис сообщил, что губернатор штата посетил место теракта и выразил соболезнования близким погибших.

"Губернатор также распорядился переместить 14 человек, которые получили ранения в результате стрельбы, из больницы общего профиля в Каноме, в Федеральный медицинский центр в Гусау для лучшего медицинского обслуживания", - отметил Идрис. По его словам, правительство штата возьмет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавших.

Ранее сайт kp.ru сообщал о нападении на избирательный участок в день выборов президента Нигерии. Тогда ответственность за нападение взяла на себя группировка "Боко Харам", присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство"*

*"Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU