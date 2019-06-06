2019-06-06T16:51:37+03:00
Политика

Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации

Глава Роскомнадзора отметил, что предписаний в ведомство не поступало
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Роскомнадзора Александр Жаров отметил, что ведомство не получало уведомлении о неисполнении компанией "Яндекс" требований Федеральной службы безопасности (ФСБ) по предоставлению ключей шифрования информации.

- Поскольку из ФСБ в Роскомнадзор никаких требований не поступало, это пример эффективного взаимодействия компании и государства в лице ФСБ, - подчеркнул Жаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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