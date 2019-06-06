СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-06T17:49:01+03:00

Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек Фото: Иван ВИСЛОВ

В ведомстве подчеркнули, что до повышения цены бензин в среднем по стране стоил 44,27 рубля за литр

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Средние цены на бензин в России в период с 27 мая по 2 июня текущего года выросли на 18 копеек по сравнению с уровнем предыдущей недели. Об этом заявили в Росстате.

В ведомстве подчеркнули, что до повышения цены бензин в среднем по стране стоил 44,27 рубля за литр.

Средние цены на марки АИ-92 и АИ-95 поднялись на 20 и 19 копеек и составили 41,97 и 45,3 рубля за литр соответственно. При этом АИ-98 подорожал на 7 копеек - до 50,91 рубля. Цена литра дизельного топлива увеличилась на 4 копейки - до 46,04 рубля, сообщает RT.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в ФАС придумали, как удержать цены на бензин. Независимые нефтеперерабатывающие заводы хотят обязать регулярно продавать нефтепродукты на бирже. Новая мера должна стать аналогом другой инициативы. Ее суть в увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU