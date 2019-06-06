Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу

СЕГОДНЯ 18:19 2019-06-06T18:19:54+03:00

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В рамках Петербургского экономического форума открылось оригинальное выставочное пространство — в формате модели комфортной и безопасной улицы. Улица отвечает стандарту комплексного развития территорий, разработанного ДОМ.РФ совместно с Минстроем и КБ «Стрелка». И это часть единого выставочного пространства Russia Extends, подготовленного совместно российскими институтами развития - ВЭБ.РФ, Дом.РФ, Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, Фондом «МОНОГОРОДА.РФ», VEB Ventures и Фондом развития Дальнего Востока.

По стандарту комплексного развития территорий, комфортная и безопасная улица — это многофункциональное пространство, безопасное для всех категорий граждан, и где все сервисы находятся в шаговой доступности

Так и получилось — в едином выставочном пространстве представлено многое из того, что нужно России для комфортного и безопасного развития

ДОМ.РФ на своем стенде демонстрирует данные о развитии рынка жилья и повышении его доступности. И о процессе формировании той самой комфортной городской среды, которую эффектно демонстрирует «выставочная» улица.

Впервые на Петербургском экономическом форуме представлен уполномоченный банк в сфере жилищного строительства – Банк ДОМ.РФ. На стенде институтов развития можно ознакомиться с продуктами и услугами обновленного банка для людей и бизнеса, в частности, застройщиков. На стенде самого Банка ДОМ.РФ можно в том числе получить моментальную предоплаченную карту с кэшбеком. Карту можно быстро активировать через специальное приложение (это займет несколько минут). И тут же положить на нее деньги. Какой же банк без банкоматов — вот и прямо на стенде Банка Дом.РФ тоже установлен банкомат.

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Фонд «МОНОГОРОДА.РФ» в рамках все того же единого выставочного пространства проводит презентацию проекта «улица Никольская». Речь идет о программе развития моногородов. В том числе о создании в них событийных центров с высокой концентрацией малого и среднего бизнеса. Также будет презентован туристический проект «Прошагай город», который направлен на развитие туризма и экспорта туристических услуг.

Какая же комфортная улица без товаров и услуг? На едином стенде представлены и экспортеры-лидеры, создающие позитивный имидж страны. Среди экспонатов — продукты питания, бытовая техника, продукция машиностроения и легкой промышленности, современные технологии. Примечательно, что значительная часть экспозиции - товары предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в зоне «Russia Extends» будет представлен автомобиль Aurus Senat, разработанный ФГУП «НАМИ».

А еще будут презентованы российские технологии искусственного интеллекта для создания городских ситуационных центров, сервисы срочной доставки, умные велопарковки.

ИСТОЧНИК KP.RU