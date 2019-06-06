Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Политики обсудили вопрос российско-армянского стратегического партнёрства
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На полях ПМЭФ-2019 российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Между политиками состоялся обмен мнениями по актуальным темам российско-армянского стратегического партнёрства, вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.
Пашинян приехал к Путину в Константиновский дворец.
ИСТОЧНИК KP.RU