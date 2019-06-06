2019-06-06T18:22:21+03:00
Политика

Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец

Политики обсудили вопрос российско-армянского стратегического партнёрства
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На полях ПМЭФ-2019 российский лидер Владимир Путин встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Между политиками состоялся обмен мнениями по актуальным темам российско-армянского стратегического партнёрства, вопросам регионального сотрудничества и взаимодействия в рамках интеграционных структур.

Пашинян приехал к Путину в Константиновский дворец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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