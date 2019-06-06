Новый глава Астраханской области – в «школе губернаторов»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-06-06T18:56:45+03:00

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5 июня 2019 года президент Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на его место Игоря Бабушкина.

Новому главе региона 49 лет. До назначения он был на должности заместителя полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Как сообщило ТАСС, президент назначает врио глав регионов из числа выпускников и слушателей программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной служб. Эта программа стартовала ровно два года назад на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с Корпоративным университетом Сбербанка, Московской школой управления «Сколково» и Высшей школой экономики.

На первом и втором потоках прошли обучение больше 100 руководителей федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления и компаний с государственным участием. По результатам обучения многие из них получили новые назначения, в том числе и на губернаторские должности.

ИСТОЧНИК KP.RU