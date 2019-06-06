Победителями Международных кадетских игр стали участники из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 19:01 2019-06-06T19:01:23+03:00

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С 3 по 6 июня в Подмосковье в парке «Патриот» прошли II открытые Кадетские игры. Среди 11 команд первое место заняли кадеты Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Серебро оказалось в руках у белорусской команды Минского суворовского военного училища. А третье место досталась воспитанникам Военно-спортивного лицея из Армении.

Победителей и призёров поздравил статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

- Вы показали волю, стремление к победе, настоящий бойцовский характер. Вы сумели продемонстрировать широкий кругозор, глубокий интеллект, - отметил он.

Сами соревнования включали в себя несколько интересных конкурсов: «Я горжусь своим училищем», «Смотр строя и песни», военно-спортивный конкурс «Суворовский марш» и «Кадетский натиск», а также соревнования по авиамодельному спорту.

Во время испытаний суворовцы продемонстрировали свои творческие навыки, знания истории России, армии и флота. Также они продемонстрировали строевые приёмы, выносливость на марш броске, умение ориентироваться на местности, взаимовыручку и командную работу, сообщил KP.RU собственный источник.

К слову, в финале приняли участие более 250 воспитанников. Россию представляли довузовские образовательные организации Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Уссурийска, Оренбурга, Севастополя. В этом году впервые в играх участвовали кадеты из Минского суворовского военного училища из Белоруссии и Военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна из Армении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Кадетских корпусах СК России увеличат число мест для детей-сирот. Сейчас сотрудники ведомства осуществляют шефство над 428 детскими домами.

ИСТОЧНИК KP.RU