2019-06-06T19:04:46+03:00
Общество

РПЦ не будет вносить изменение в текст молитвы «Отче наш»

Ранее Папа Римский утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"Папа Римский одобрил изменение текста молитвы "Отче наш"Фото: REUTERS
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Русская православная церковь не будет вносить изменения в текст молитвы «Отче наш», как это сделал Папа Римский Франциск. Соответствующие заявление сделал член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание – так и оставим», - сказал он, отметив, что ничего плохого в этом решении нет.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, в четверг, 6 июня, Папа Римский Франциск утвердил третье издание богослужебной книги «Римский миссал», с внесением изменения в текст молитвы «Отче наш» на итальянском языке. При этом о необходимости изменений текста молитвы понтифик заявлял еще в 2017 году. Работа над изменениями самой богослужебной книги велась в течение более 16 лет. Новый перевод вступит в силу в течение нескольких месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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