Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-06T19:30:27+03:00

Глава Роскомнадзора подчеркнул, что только Kaspersky Secure Connection своевременно подключился к реестру

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности заблокировать девять VPN-сервисов, которые не подключились к реестру запрещенной информации.

Он подчеркнул, что лишь один VPN-сервис (Kaspersky Secure Connection) из десяти подключился к реестру.

- Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована, - подчеркнул Жаров.

При этом глава ведомства добавил, что блокировка может произойти в течение месяца. В настоящее время ведомство ведет переговоры с пятью сервисами, сообщает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Александр Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации. Глава Роскомнадзора отметил, что предписаний в ведомство не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU