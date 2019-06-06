Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о готовности заблокировать девять VPN-сервисов, которые не подключились к реестру запрещенной информации.
Он подчеркнул, что лишь один VPN-сервис (Kaspersky Secure Connection) из десяти подключился к реестру.
- Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована, - подчеркнул Жаров.
При этом глава ведомства добавил, что блокировка может произойти в течение месяца. В настоящее время ведомство ведет переговоры с пятью сервисами, сообщает "Интерфакс".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Александр Жаров заявил, что Яндекс и ФСБ нашли приемлемое решение по передаче ключей шифрования информации. Глава Роскомнадзора отметил, что предписаний в ведомство не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU