В Дубае туристический автобус попал в ДТП

СЕГОДНЯ 20:45 2019-06-06T21:02:09+03:00

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Туристический автобус с оманскими номерами попал в ДТП в Дубае.

На данный момент известно о 15 погибших и 5 раненых. Об этом в четверг сообщила газета Gulf News со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 МСК). Речь идет об автобусе с оманскими номерами. В нем находился 31 человек - туристы разных национальностей. Других подробностей не приводится.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Египте взорвали бомбу у автобуса с туристами. Было ранено 12 человек, россиян среди пострадавших нет.

А на днях школьный автобус в Японии попал в ДТП: 15 детей в больнице. В префектуре Тотиги произошла массовая авария. Ребят в сопровождении взрослых везли на экскурсию. Все они младшеклассники. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU