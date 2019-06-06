В Дубае туристический автобус попал в ДТП
Туристический автобус с оманскими номерами попал в ДТП в Дубае.
На данный момент известно о 15 погибших и 5 раненых. Об этом в четверг сообщила газета Gulf News со ссылкой на полицию города.
Инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 МСК). Речь идет об автобусе с оманскими номерами. В нем находился 31 человек - туристы разных национальностей. Других подробностей не приводится.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года в Египте взорвали бомбу у автобуса с туристами. Было ранено 12 человек, россиян среди пострадавших нет.
А на днях школьный автобус в Японии попал в ДТП: 15 детей в больнице. В префектуре Тотиги произошла массовая авария. Ребят в сопровождении взрослых везли на экскурсию. Все они младшеклассники. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU