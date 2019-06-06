В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном
Отношения между Россией и Британией зависят от российской стороны. Они могут измениться лишь в том случае, если Москва "пересмотрит свое поведение".
С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Это заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Лондон должны перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в своих отношениях, поскольку это важнее игр спецслужб, сообщает Reuters.
- Мы явно заявляли, что демонстрируемая Россией тенденция к агрессивному, дестабилизирующему обстановку поведению обесценивает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером, - отметил представитель Мэй.
Он также отметил, что Британия и дальше будет сотрудничать с Россией, "поскольку это соответствует национальным интересам Соединенного Королевства".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин не увидит британское шоу с пародией на него. В Кремле рассказали, почему президент не смотрит телепрограммы про себя.
Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU