СЕГОДНЯ 21:28 2019-06-06T21:44:36+03:00

В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам представителя Мэй, для этого РФ должна "пересмотреть свое поведение"

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Отношения между Россией и Британией зависят от российской стороны. Они могут измениться лишь в том случае, если Москва "пересмотрит свое поведение".

С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Лондон должны перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в своих отношениях, поскольку это важнее игр спецслужб, сообщает Reuters.

- Мы явно заявляли, что демонстрируемая Россией тенденция к агрессивному, дестабилизирующему обстановку поведению обесценивает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером, - отметил представитель Мэй.

Он также отметил, что Британия и дальше будет сотрудничать с Россией, "поскольку это соответствует национальным интересам Соединенного Королевства".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин не увидит британское шоу с пародией на него. В Кремле рассказали, почему президент не смотрит телепрограммы про себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU