2019-06-06T21:44:36+03:00
В мире

В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном

По словам представителя Мэй, для этого РФ должна "пересмотреть свое поведение"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и ЛондономВ Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и ЛондономФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Отношения между Россией и Британией зависят от российской стороны. Они могут измениться лишь в том случае, если Москва "пересмотрит свое поведение".

С таким заявлением выступил представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Это заявление было сделано в ответ на просьбу прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва и Лондон должны перевернуть "связанную со шпионами, с покушениями" страницу в своих отношениях, поскольку это важнее игр спецслужб, сообщает Reuters.

- Мы явно заявляли, что демонстрируемая Россией тенденция к агрессивному, дестабилизирующему обстановку поведению обесценивает ее заявления о готовности быть ответственным международным партнером, - отметил представитель Мэй.

Он также отметил, что Британия и дальше будет сотрудничать с Россией, "поскольку это соответствует национальным интересам Соединенного Королевства".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин не увидит британское шоу с пародией на него. В Кремле рассказали, почему президент не смотрит телепрограммы про себя.

Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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