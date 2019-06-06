Пентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для США

СЕГОДНЯ 21:50 2019-06-06T22:01:23+03:00

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И.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц подчеркнул, что покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США.

- С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, - заявил Винтернитц.

Вашингтон надеется, что Анкара откажется от приобретения этих систем. Он также отметил, что Америка "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу.

- Мы продолжаем эти дискуссии", - подчеркнул Винтернитц.

Напомним, на днях президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. При этом, Турция заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что апрельские переговоры США и Турции по российским С-400 вновь провалились. Вашингтон считает ЗРК угрозой для своих истребителей, Анкара же не планирует отказываться от их установки.

ИСТОЧНИК KP.RU