2019-06-06T22:01:23+03:00
В мире

Пентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для США

Вашингтон надеется, что Анкара откажется от приобретения этих систем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для СШАПентагон расценивает покупку Турцией С-400 как неприемлемый риск для СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

И.о. помощника главы Пентагона Эндрю Винтернитц подчеркнул, что покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США.

- С нашей точки зрения, покупка Турцией С-400 создает неприемлемые риски для США, - заявил Винтернитц.

Вашингтон надеется, что Анкара откажется от приобретения этих систем. Он также отметил, что Америка "постоянно говорят с Анкарой" по этому вопросу.

- Мы продолжаем эти дискуссии", - подчеркнул Винтернитц.

Напомним, на днях президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил американскому лидеру Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. При этом, Турция заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что апрельские переговоры США и Турции по российским С-400 вновь провалились. Вашингтон считает ЗРК угрозой для своих истребителей, Анкара же не планирует отказываться от их установки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ООН поддержала идею РФ о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Сечин заявил, что США является главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
В Британии прокомментировали условие потепления отношений между Москвой и Лондоном
Зеленский прокомментировал петицию с требованием его отставки
В Дубае туристический автобус попал в ДТП
Администрация Зеленского заявила о политической безответственности Рады
В России в 2020 году увеличится материнский капитал
Жаров предупредил о возможной блокировке девяти сервисов VPN
ПМЭФ–2019: Архангельская область намерена развивать сотрудничество с Кузбассом
РПЦ не будет вносить изменение в текст молитвы «Отче наш»
Победителями Международных кадетских игр стали участники из Санкт-Петербурга
Новый глава Астраханской области – в «школе губернаторов»
Кучма: нет никакой экономической блокады Донбасса
В «Нафтогаз» сообщили о нехватке средств для закупки газа на зиму
Пашинян приехал на деловую встречу к Путину в Константиновский дворец
Петербургский экономический форум: Институты развития показали комфортную улицу
Националисты забросали файерами дом Порошенко
В Госдуме прокомментировали отказ Рады принять отставку главы МИД Украины
Губернатор Ленобласти Анатолий Дрозденко встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Пулково
Касперский рассказал о развитии инициативы своей компании по информационной открытости
Путин сообщил об активизации сотрудничества между Россией и Болгарией
Путин: если никому не хочется продлевать договор СНВ-3, то «не будем тогда»
Украина пока не будет публиковать "дорожную карту" по ситуации в Донбассе
Росстат заявил, что за последнюю неделю средние цены на бензин выросли на 18 копеек
Путин назвал Гуайдо "симпатичным человеком"
Суд приговорил Цымбалюк-Романовскую к обязательным работам за прослушку разговоров Джигарханяна