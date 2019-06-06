Сечин заявил, что США является главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

СЕГОДНЯ 22:24 2019-06-06T22:35:16+03:00

Глава Роснефти подчеркнул, что политика Вашингтона "направлена на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции"

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Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что давление на энергетические рынки возрастает. При этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.

- Мы видим, что действия США направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции, - подчеркнул глава "Роснефти".

Сечин отметил, что под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои". В их число входят и традиционные партнеры из числа союзников Америки, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году». Главный исполнительный директор выступил перед акционерами компании.

ИСТОЧНИК KP.RU