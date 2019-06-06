Сечин заявил, что США является главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что давление на энергетические рынки возрастает. При этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
- Мы видим, что действия США направлены на переформатирование мирового экономического и политического пространства, на слом формировавшихся десятилетиями рыночных взаимосвязей и на устранение правил конкуренции, - подчеркнул глава "Роснефти".
Сечин отметил, что под огонь санкций и торговых ограничений подпадают не только государства, в одностороннем порядке определенные администрацией США как "страны-изгои". В их число входят и традиционные партнеры из числа союзников Америки, сообщает "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» обеспечит рост добычи углеводородов до 330 млн тонн к 2022 году». Главный исполнительный директор выступил перед акционерами компании.
ИСТОЧНИК KP.RU